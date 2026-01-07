JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gegara Isi Daya HP Rumah di Depok Hangus Terbakar, 1 Orang Jadi Korban

Gegara Isi Daya HP Rumah di Depok Hangus Terbakar, 1 Orang Jadi Korban

Rabu, 07 Januari 2026 – 11:00 WIB
Gegara Isi Daya HP Rumah di Depok Hangus Terbakar, 1 Orang Jadi Korban - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebakaran menghanguskan rumah di RT 3, RW 1 Palsigunung, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pada Selasa (6/1) malam.

Diketahui, api berasal dari ponsel yang terlalu lama diisi daya baterai.

Kabid Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tessy Haryati mengatakan saat itu pemilik pergi meninggalkan rumah saat kondisi ponsel tengah di-charge.

Baca Juga:

“Nge-charge hp, dan ditinggal,” ucapnya.

Ketika pemilik kembali ke rumah, api sudah membesar.

Korban pun berupaya memadamkan api, tetapi tak berhasil dilakukan.

Baca Juga:

“Pas (dia) masuk api sudah besar, korban berusaha memadamkan api, tetapi tidak bisa. Akhirnya loncat menceburkan diri ke sungai belakang rumahnya," terangnya.

Akibatnya, satu orang mengalami luka-luka akibat kebakaran tersebut.

Gegara ponsel diisi daya dan ditinggal pemiliknya, rumah di Depok hangus terbakar, dan satu orang mengalami luka-luka
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok kebakaran charger ponsel damkar depok rumah terbakar charge hp kebarakan rumah isi daya ponsel charge handphone

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU