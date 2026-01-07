Gegara Isi Daya HP Rumah di Depok Hangus Terbakar, 1 Orang Jadi Korban

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebakaran menghanguskan rumah di RT 3, RW 1 Palsigunung, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pada Selasa (6/1) malam.

Diketahui, api berasal dari ponsel yang terlalu lama diisi daya baterai.

Kabid Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tessy Haryati mengatakan saat itu pemilik pergi meninggalkan rumah saat kondisi ponsel tengah di-charge.

“Nge-charge hp, dan ditinggal,” ucapnya.

Ketika pemilik kembali ke rumah, api sudah membesar.

Korban pun berupaya memadamkan api, tetapi tak berhasil dilakukan.

“Pas (dia) masuk api sudah besar, korban berusaha memadamkan api, tetapi tidak bisa. Akhirnya loncat menceburkan diri ke sungai belakang rumahnya," terangnya.

Akibatnya, satu orang mengalami luka-luka akibat kebakaran tersebut.