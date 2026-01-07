Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu, 7 Januari 2026: Logam Mulia Tembus Rp2,53 Miliar per Kg

JPNN.com

Rabu, 07 Januari 2026 – 10:00 WIB
Ilustrasi logam mulia. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang diproduksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu, 7 Januari 2026, tercatat relatif stabil dengan variasi harga berdasarkan berat dan seri produk.

Dikutip dari laman logammulia.com harga emas batangan ukuran 1 kilogram tercatat mencapai Rp2.530.911.500 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, Antam juga merilis harga untuk berbagai seri khusus, seperti Gift Series, Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III, yang umumnya memiliki harga lebih tinggi karena faktor desain dan nilai koleksi.

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage telah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Antam Hari Ini (Harga sudah termasuk PPh 0,25 persen)

0,5 gram: Rp1.345.355

1 gram: Rp2.590.460

2 gram: Rp5.120.770

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
