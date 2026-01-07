SIM Keliling Bandung Hari Ini Rabu 7 Januari 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Rabu (7/1/2026), layanan tersebut beroperasi di ITC Kebon Kalapa Jalan Moch Toha dan Ubertos Jalan AH Nasution, Kota Bandung.

Baca Juga: Wawalkot Bandung Erwin Tuding Kejaksaan Salah Prosedur Penetapan Tersangka

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Baca Juga: Tumpukan Sampah di TPS Baktijaya Depok Meluber hingga Tutup Akses Jalan

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.