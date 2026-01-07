JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prabowo: Cadangan Beras Nasional Tembus 3 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah RI

Prabowo: Cadangan Beras Nasional Tembus 3 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah RI

Rabu, 07 Januari 2026 – 08:00 WIB
Prabowo: Cadangan Beras Nasional Tembus 3 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah RI - JPNN.com Jabar
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat Taklimat Awal Tahun pada retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Presiden Prabowo Subianto membuka dan memberikan arahan serta pembahasan di antaranya program Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam Taklimat Awal Tahun tersebut. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar/pri

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyatakan cadangan beras nasional yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini telah mencapai lebih dari 3 juta ton.

Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia dan melampaui rekor cadangan beras saat era swasembada pangan pada pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin retret Kabinet Merah Putih atau Taklimat Awal Tahun di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).

Baca Juga:

“Saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto cadangan kita sekitar 2 juta ton,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan bahwa cadangan beras nasional tertinggi yang pernah dikelola negara sebelumnya berada di angka 2 juta ton.

Namun, saat ini cadangan tersebut telah melampaui angka 3 juta ton berkat kerja keras seluruh unsur pemerintah.

Baca Juga:

“Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur saudara-saudara,” kata Prabowo di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan. Ia menargetkan para menteri yang membidangi sektor pangan agar Indonesia dapat mencapai swasembada dalam kurun waktu empat tahun.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan cadangan beras nasional yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini telah mencapai lebih dari 3 juta ton
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   cadangan beras nasional kabinet merah putih presiden prabowo subianto swasembada pangan retret Kabinet Merah Putih ketahanan pangan kabupaten bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU