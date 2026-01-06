QJMOTOR Resmi Buka Dealer di Bogor, Perluas Layanan Otomotif Roda Dua di Kota Hujan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dunia otomotif roda dua di Kota Bogor semakin semarak dengan kehadiran dealer resmi QJMOTOR Bogor yang berlokasi di Jalan Batu Tulis Nomor 86 RT 01/RW 08, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Pembukaan dealer ini menjadi langkah strategis QJMOTOR dalam memperluas jangkauan pasar sekaligus mendekatkan layanan kepada konsumen.

Dealer QJMOTOR Bogor dihadirkan sebagai pusat penjualan, layanan purna jual, dan penyediaan suku cadang resmi yang berkualitas.

Baca Juga: Penanganan Bencana Aceh dan Sumatra Jadi Salah Satu Bahasan dalam Retret di Hambalang Bogor

Kehadiran dealer ini juga diharapkan mampu memberikan pengalaman berbelanja sepeda motor yang nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat, khususnya pecinta otomotif roda dua.

QJMOTOR menawarkan beragam pilihan sepeda motor untuk berbagai segmen konsumen. Salah satu produk unggulannya adalah cruiser matik pertama di Indonesia.

Selain itu, tersedia pula skuter matik, motor sport, hingga motor adventure yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengendara pemula maupun berpengalaman.

Baca Juga: Retret Kabinet di Hambalang Jadi Sarana Evaluasi dan Penajaman Kebijakan 2026

Direktur Utama PT Karya Formosa Sakti, Hans Ardianto Sutardi, menyampaikan bahwa QJMOTOR memberikan nilai lebih melalui kualitas produk dan layanan yang optimal.

“Masyarakat harus memilih untuk membeli motor di QJMOTOR karena kualitas produk yang terjamin, layanan purna jual yang baik, serta tim yang profesional dan ramah siap membantu pelanggan. Selain itu, QJMOTOR menawarkan harga yang kompetitif dan solusi pembiayaan yang fleksibel,” ujar Hans.