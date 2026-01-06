Presiden Prabowo Gelar Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Evaluasi Program Prioritas Pemerintah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mengikuti retret dan evaluasi program prioritas pemerintah di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Pantauan di lokasi, kendaraan para menteri mulai memasuki kawasan kediaman Presiden Prabowo sejak pagi hari.

Retret tersebut menjadi ajang pengarahan sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun terakhir.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo secara langsung memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam kegiatan yang diberi tajuk retret kabinet.

“Pada hari ini, Selasa, 6 Januari 2026, Bapak Presiden mengundang seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pengarahan dari beliau yang diberi judul retret,” ujar Prasetyo di Hambalang.

Prasetyo menjelaskan, kegiatan retret ini merupakan yang kedua sejak para menteri dilantik pada 21 Oktober 2024.

Sebelumnya, retret kabinet pertama digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 2024 selama tiga hari.

Menurutnya, Presiden Prabowo menghendaki agar retret kabinet dilaksanakan secara rutin. Namun, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, pelaksanaan retret tahun ini diputuskan berlangsung di Hambalang.