Tumpukan Sampah di TPS Baktijaya Depok Meluber hingga Tutup Akses Jalan

Selasa, 06 Januari 2026 – 17:00 WIB
Potret sampah yang menutup sebagian ruas jalan. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, meluber hingga menutup sebagian akses jalan dan mengganggu aktivitas warga sekitar.

Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena selain menghambat lalu lintas, juga menimbulkan bau tidak sedap.

Pantauan di lokasi menunjukkan tumpukan sampah menutup sebagian ruas jalan sehingga akses kendaraan roda empat tidak dapat melintas. Jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh pengendara sepeda motor.

Salah seorang warga, Enyak, mengaku sangat terganggu dengan kondisi sampah yang meluber ke badan jalan. Menurutnya, persoalan tersebut sudah berlangsung sejak awal tahun 2026.

“Pastinya sangat terganggu dengan adanya sampah yang menumpuk. Dari tahun baru sudah seperti ini, setelah tahun baru sampah menumpuk,” ujar Enyak.

Ia mengatakan warga sekitar telah menyampaikan keluhan terkait tertutupnya akses jalan akibat tumpukan sampah tersebut.

Namun, pengangkutan sampah dinilai belum maksimal karena hanya dilakukan oleh satu unit truk setiap harinya.

“Warga sudah protes karena mobil tidak bisa lewat. Setiap hari hanya satu truk yang mengangkut sampah,” jelasnya.

Warga Baktijaya, Kota Depok keluhkan tumpukan sampah dari TPS yang menutup badan jalan, hingga menutup sebagian akses jalan dan menimbulkan bau tak sedap
