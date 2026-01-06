Lebih dari 905 Ribu Kendaraan Melintasi Jalur Puncak Selama Operasi Lilin Lodaya 2025–2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polres Bogor mencatat sebanyak 905.665 kendaraan melintasi Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, selama pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025–2026 yang berlangsung sejak 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan jumlah kendaraan yang keluar dan masuk melalui Gerbang Tol (GT) Ciawi.

“Jumlah tersebut merupakan akumulasi kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dan dari arah Puncak menuju Jakarta yang terpantau melalui GT Ciawi,” ujar Rizky.

Baca Juga: Pembahasan 3 Raperda Jadi Fokus DPRD Kota Bogor di Pembukaan Masa Sidang Kedua 2026

Ia menjelaskan, kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak tercatat sebanyak 449.765 unit.

Sementara itu, kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta yang masuk ke GT Ciawi mencapai 455.900 unit.

“Jadi total kendaraan yang melintas di Jalur Puncak melalui Tol Jagorawi selama Operasi Lilin Lodaya mencapai 905.665 kendaraan,” katanya.

Baca Juga: Berikut Ini Daftar Komposisi Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kota Bogor

Berdasarkan data kepolisian, puncak arus kendaraan menuju Puncak terjadi dua kali, yakni pada Sabtu (20/12/2025) dengan 35.210 kendaraan dan Sabtu (27/12/2025) sebanyak 32.267 kendaraan.

Sementara itu, puncak arus balik dari Puncak menuju Jakarta tercatat pada Minggu (21/12/2025) dengan 33.690 kendaraan serta Minggu (4/1/2026) sebanyak 34.664 kendaraan.