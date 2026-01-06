Pembahasan 3 Raperda Jadi Fokus DPRD Kota Bogor di Pembukaan Masa Sidang Kedua 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Bogor yang digelar pada Senin (5/1/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Adityawarman menyampaikan harapan agar seluruh agenda DPRD pada masa sidang ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami pimpinan DPRD Kota Bogor membuka Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2026 dengan harapan agenda-agenda DPRD yang akan kami laksanakan dapat berjalan dengan baik,” ujar Adityawarman.

Pada rapat paripurna tersebut, Adityawarman memaparkan rencana kerja DPRD Kota Bogor yang mencakup tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Khusus pada fungsi legislasi, DPRD Kota Bogor merencanakan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 100.3.2-22 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2026 ini akan dibahas tiga Raperda,” tuturnya.

Adapun tiga Raperda yang akan dibahas, yaitu: