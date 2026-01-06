Pemkot Koordinasi dengan Kemenhut Soal Nasib Kebun Binatang Bandung

JPNN.com

Selasa, 06 Januari 2026 – 14:15 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait kejelasan operasional Kebun Binatang Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pembahasan lanjutan dengan Kementerian Kehutanan akan dilakukan setelah situasi dinilai benar-benar kondusif. 

"Jadi setelah ini kondusif tidak ada lagi pengunjung nanti kita akan bicara dengan Kemenhut untuk komitmennya sejauh apa," kata Farhan di Bandung, Selasa (6/1/2025)

Farhan menjelaskan, untuk sementara waktu kawasan Bandung Zoo masih difungsikan sebagai ruang terbuka hijau untuk publik. 

Menurutnya, masyarakat tetap diperbolehkan mengakses area tersebut, meski operasional kebun binatang belum dibuka secara penuh.

"Sebagai ruang terbuka hijau untuk publik. Artinya masyarakat masih dipersilahkan. Anggota Satpol PP dan Dishub juga masih jaga," ujarnya.

Ia menyampaikan kewenangan pemberian pakan hewan dan seluruh aspek perawatan hewan adalah kewajiban Kementerian Kehutanan di bawah Ditjen Konservasi Kawasan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

"Yang disepakati itu bersama Kementerian Kehutanan bahwa pakan tanggung jawab mereka. Aset tanggung jawab pemerintah kota," ucapnya.

