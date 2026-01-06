Harga Logam Mulia dan Perak Hari Ini, Selasa 6 Januari 2026
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 6 Januari 2026, tercatat relatif stabil dengan variasi harga berdasarkan berat dan jenis produk.
Berdasarkan laman logammulia.com harga emas batangan ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp2.555.373 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.
Selain emas batangan reguler, Antam juga merilis harga untuk sejumlah seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.
Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.
Daftar Harga Emas Batangan Antam Hari Ini (Harga sudah termasuk PPh 0,25%)
0,5 gram: Rp1.327.811
1 gram: Rp2.555.373
2 gram: Rp5.050.595
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
