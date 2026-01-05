Selama Libur Nataru 1,2 Juta Kendaraan Melintasi Jalan Layang MBZ

jabar.jpnn.com, BEKASI - PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat sebanyak 1,2 juta kendaraan melintasi Ruas Jalan Mohamed Bin Zayed atau MBZ selama periode libur panjang akhir tahun terhitung sejak 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Terjadi lonjakan signifikan volume lalu lintas selama periode libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sekaligus bertepatan libur semester anak sekolah. Tercatat secara keseluruhan ada 1.282.998 kendaraan yang melintas Jalan Layang MBZ pada periode tersebut," kata GM Operasi dan Pemeliharaan PT. JJC Desti Anggraeni di Bekasi, Senin (5/1).

Ia menjelaskan jumlah kendaraan yang melintas Ruas MBZ sejak H-7 hingga H+10 Libur Natal dan Tahun Baru itu tercatat mengalami peningkatan hingga 32,26 persen dibandingkan volume lalu lintas normal sebanyak 970.076 kendaraan.

Dari total volume tersebut, arus kendaraan yang meninggalkan Jakarta tercatat mencapai 627.741 kendaraan atau meningkat 32,28 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 474.539 kendaraan.

"Selain itu, arus kendaraan menuju Jakarta tercatat sebanyak 655.257 kendaraan, meningkat 32,23 persen dibandingkan lalu lintas normal sebesar 495.537 kendaraan," katanya.

Data tersebut menunjukkan pergerakan kendaraan di Ruas Jalan Layang MBZ mengalami peningkatan pada kedua arah dengan arus kendaraan menuju Jakarta tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan arus kendaraan yang meninggalkan Jakarta.

Desti juga menyebut berdasarkan data lalu lintas harian pada Minggu (4/1/2026) sebanyak 52.468 kendaraan terpantau menuju Jakarta, meningkat 21,01 persen dibandingkan kondisi normal sebanyak 43.358 kendaraan.

Peningkatan terjadi sepanjang hari dengan lonjakan tertinggi pada malam hari sebesar 42,2 persen dari kondisi normal sekaligus menunjukkan arus balik masih terus berlangsung hingga penghujung periode libur Natal dan Tahun Baru 2026.