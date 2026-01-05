Pemkot Bandung Targetkan 30 Persen Sampah Warga Bisa Diolah Mandiri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung serius menangani persoalan sampah yang selama ini masih jadi masalah.

Penumpukan sampah yang tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi masalah yang tak kunjung usai.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menargetkan tahun ini 30 persen sampah dari di Kota Bandung akan diolah secara mandiri.

"Pada awal 2025, hampir 100 persen sampah Kota Bandung diangkut ke TPA Sarimukti. Melalui berbagai upaya pengelolaan dan pemanfaatan, saat ini sekitar 20 persen atau sekitar 320 ton sampah per hari telah dikelola dan dimusnahkan melalui berbagai teknologi yang tersedia," kata Farhan dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Dengan pengelolaan pada angka tersebut, maka dari total timbulan sampah sekitar 1.500 ton per hari, hampir 500 ton-nya dapat ditangani. Meskipun masih menyisakan pekerjaan rumah sekitar 70 persen atau hampir 1.000 ton per hari.

“Tidak ada satu solusi ajaib dalam penanganan sampah. Dibutuhkan langkah-langkah yang terstruktur dan berkelanjutan,” tuturnya.

Untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya, Pemkot Bandung akan meluncurkan program petugas pemilah dan pengolah sampah, satu orang di setiap RW.

Farhan meminta seluruh aparatur Pemkot Bandung mendukung penuh program tersebut.