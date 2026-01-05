Diduga Mengantuk, Mahasiswi Tewas Tabrak Pembatas Jalan di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang mahasiswi berinisial SD (20) meninggal dunia di tempat setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ibrahim Adjie, tepatnya di depan Kiara Artha Park, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.

Insiden lakalantas itu terjadi pada Minggu (4/1/2026) sekitar pukul 22.40 WIB.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan ini berawal dari pengemudi SD yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol D 4956 ADO dan melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Ibrahim Adjie, menuju ke Soekarno-Hatta.

Diduga microsleep saat berkendara, SD yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi itu lantas menabrak median pembatas jalan.

"Ketika melintas di Jalan Ibrahim Adjie, diduga pengendara kendaraan sepeda motor, sewaktu berkendara di jalan umum mengendarai kendaraannya dengan tidak wajar dan penuh konsentrasi (diduga micorsleep), hingga kemudian menabrak median pembatas jalan berikut pohon yang berada di atas median tersebut," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Senin (5/1).

Korban yang menghantam pembatas jalan dan pohon itu meninggal dunia di tempat. Jasadnya lalu dibawa ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Pengendara sepeda motor itu mengalami luka-luka di bagian kepala hingga meninggal dunia di TKP, dan kemudian dibawa ke Forensik RS Hasan Sadikin Kota Bandung," tuturnya.

"Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan pada body bagian depan dan samping," sambungnya. (mcr27/jpnn)