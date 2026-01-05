Pemkot Depok Tegaskan Komitmennya Dukung Sarana Pendidikan Madrasah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agama di wilayahnya.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui hibah lahan dan bangunan untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 yang berlokasi di Kecamatan Pancoran Mas.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk nyata perhatian Pemkot Depok terhadap pengembangan pendidikan madrasah.

“Sejauh ini kami sudah menghibahkan lahan dan gedung untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 di Pancoran Mas,” ujar Chandra Rahmansyah.

Ia menegaskan, dukungan Pemkot Depok tidak akan berhenti pada satu jenjang pendidikan saja.

Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menambah fasilitas pendidikan bagi madrasah, baik pada jenjang Tsanawiyah maupun Aliyah.

“Ke depan, untuk Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, insyaallah akan terus kami tambahkan selama periode kepemimpinan Bapak Wali Kota Depok, Supian Suri,” katanya.

Menurutnya, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agama merupakan bagian dari upaya Pemkot Depok dalam menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, berdaya saing, serta memiliki keseimbangan antara pendidikan umum dan keagamaan.