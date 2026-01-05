Kunjungan Wisatawan ke Garut Tembus 124 Ribu Orang Sepanjang Libur Nataru

jabar.jpnn.com, GARUT - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata selama momentum libur akhir tahun Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mencapai sekitar 124 ribu orang.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 102 ribu orang.

Kepala Disparbud Kabupaten Garut, Budi Gan Gan, mengatakan bahwa total kunjungan wisatawan sejak Kamis, 25 Desember 2025 hingga Jumat, 2 Januari 2026, mencapai 124.250 orang.

Data tersebut dihimpun dari 26 objek wisata yang dipantau secara langsung oleh Disparbud.

“Kunjungan wisatawan sejak hari Kamis 25 Desember 2025 sampai dengan hari Jumat, 2 Januari 2026 berjumlah 124.250 orang dari 26 objek wisata yang dimonitoring, ada peningkatan,” kata Budi Gan Gan.

Menurut Budi, sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Garut terpantau ramai dikunjungi wisatawan yang berasal dari berbagai daerah, terutama dari Jakarta dan Bandung.

Peningkatan kunjungan tersebut terlihat di sejumlah objek wisata unggulan, antara lain:

Pemandian air panas Cipanas Garut, Kecamatan Tarogong Kaler

Kawasan wisata Darajat, Kecamatan Pasirwangi

Taman Wisata Alam Gunung Papandayan

Kawasan pantai selatan Garut

Destinasi wisata danau

“Aktivitas kunjungan wisata ke Kabupaten Garut menunjukkan dinamika yang cukup signifikan,” ujarnya.