Lengkap! Berikut Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini, Senin 5 Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dan perak murni yang diperdagangkan di pasar domestik pada Senin, 5 Januari 2026, tercatat relatif stabil dengan kecenderungan menguat pada beberapa varian.

Dikutip dari laman logammulia.com, harga emas batangan ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.521.288 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Selain emas reguler, sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III juga masih tersedia dengan harga yang bervariasi sesuai berat dan desain.

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Berikut perincian lengkap harga emas dan perak hari ini, 05 Januari 2026 (Harga sudah termasuk PPh 0,25 persen)

0,5 gram: Rp1.310.769

1 gram: Rp2.521.288

2 gram: Rp4.982.425