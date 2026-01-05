Puncak Arus Balik Nataru, Penumpang Kereta di Daop 3 Cirebon Tembus 9.312 Orang

JPNN.com

Senin, 05 Januari 2026 – 08:00 WIB
Ilustrasi kereta api atau kereta api jarak jauh. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, CIREBON - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Jawa Barat, mencatat jumlah penumpang kereta api yang berangkat mencapai 9.312 orang pada Minggu (4/1/2026).

Angka tersebut bertepatan dengan puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan jumlah penumpang tersebut merupakan total keberangkatan dari seluruh stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon.

“Jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 3 Cirebon pada hari ini mencapai 9.312 orang,” kata Muhibbuddin di Cirebon, Minggu (4/1).

Ia menyebutkan, tujuan keberangkatan penumpang didominasi sejumlah kota besar, antara lain Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta.

Selain arus keberangkatan, jumlah kedatangan penumpang di wilayah Daop 3 Cirebon juga tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 7.444 orang.

Menurut Muhibbuddin, angka tersebut menjadi lonjakan tertinggi kedua selama masa pelayanan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Selama 18 hari masa angkutan Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daop 3 Cirebon melayani total 274.400 pelanggan.

