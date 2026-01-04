Aksi Berbahaya di Tol Purbaleunyi, Elf Bawa Kernet di Atap Mobil

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Aksi berbahaya dilakukan pengendara angkutan umum elf saat melintas di Tol Purbaleunyi, Kota Bandung pada Minggu (4/1/2026) siang.

Dalam kejadian ini, mobil elf tersebut mengangkut penumpang di atap mobil.

Kejadian ini viral di media sosial, banyak warganet yang menyayangkan aksi yang dilakukan oleh dua orang pria itu. Dalam video kedua orang itu tampak santai tiduran di atap mobil.

Selain itu, elf tersebut juga membawa banyak barang bawaan di atap kendaraannya. Terdapat sejumlah dus yang tersusun rapi dan kedua orang itu posisinya ada di belakang tumpukan barang-barang itu.

Informasi kejadian ini dibenarkan Kanit PJR Tol Cileunyi AKP Dasep Rahwan.

Dasep mengatakan jika kejadian ini sudah ditangani oleh pihaknya.

"Betul, infonya sudah dikeluarkan dan diturunkan di Mohammad Toha oleh petugas Patroli," kata Dasep saat dikonfirmasi.

Dasep menuturkan, jika dua orang yang ada di atap elf itu bukan penumpang, melainkan kernet.