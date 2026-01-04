Rumah Zakat Kantongi Perpanjangan Izin LAZNAS, Kemenag Apresiasi Kinerja dan Dampak Nyata

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Rumah Zakat kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Lembaga filantropi ini resmi menerima Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Izin Operasional sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dari Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Perpanjangan izin tersebut menjadi penegasan atas kepatuhan Rumah Zakat terhadap regulasi negara sekaligus bukti konsistensi lembaga ini dalam mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Keputusan Kemenag memperpanjang izin operasional Rumah Zakat tidak lepas dari rekam jejak kinerja yang dinilai konsisten dan terukur.

Sepanjang 2025, Rumah Zakat mencatat berbagai capaian strategis, terutama melalui program Desa Berdaya dan inisiatif pemberdayaan masyarakat lainnya yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mustahik.

Proses perpanjangan izin ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2024, yang menetapkan standar ketat bagi LAZNAS.

Dalam evaluasi tersebut, Rumah Zakat dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, termasuk laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut serta jangkauan operasional lebih dari 10 provinsi di Indonesia.

Sejalan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2011, keberadaan LAZNAS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan Zakat serta memperluas manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kemenag RI juga menekankan pentingnya penguatan prinsip 3A, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.