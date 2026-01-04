Hamdalah! Kendaraan Umum di Jawa Barat Dapat Keringanan Pajak

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan seluruh layanan pemerintahan telah kembali berjalan normal mulai 2 Januari 2026, termasuk layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi.

Besaran PKB tetap sama seperti tahun 2025, begitu pula dengan tarif BBNKB yang tidak mengalami perubahan.

Baca Juga: Program WFH ASN Pemprov Jabar Mulai Diberlakukan Permanen

"Mulai 2 Januari 2026 seluruh layanan pemerintah sudah berjalan normal. Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik," kata Dedi, dikutip Minggu (4/1/2026).

Selain itu, Pemprov Jabar memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning.

Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60 persen diturunkan menjadi 30 persen.

Sementara angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100 persen, pada 2026 diturunkan menjadi 70 persen.

Dedi menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak di Jawa Barat yang telah taat membayar pajak kendaraan bermotor.