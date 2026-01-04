Realisasi Pendapatan Pemkab Karawang Hanya 91,71 Persen dari Target Rp5,89 Triliun

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mencatat realisasi pendapatan daerah pada 2025 sebesar 91,71 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp5,89 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Eka Sanatha menyampaikan hingga 28 Desember 2025 realisasi pendapatan daerah mencapai sebesar Rp5,40 triliun atau 91,71 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp5,89 triliun.

Untuk realisasi pendapatan daerah itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,05 triliun atau 93,02 persen dari target Rp2,20 triliun.

Kemudian pendapatan transfer daerah terealisasi Rp3,28 triliun atau 90,90 persen dari target Rp3,61 triliun.

Sedangkan pendapatan daerah lain-lain yang sah tercatat mencapai Rp73,79 miliar atau 92,32 persen dari target Rp79,93 miliar.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 lebih rendah. Catatan pendapatan daerah pada 28 Desember 2024, realisasinya mencapai 95,83 persen.

Sementara untuk belanja daerah, realisasi hingga akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp5,3 triliun atau 83,39 persen dari total alokasi belanja Rp6,35 triliun.

“Realisasi belanja tahun ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 84,63 persen," katanya.