JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Tahun 2026, Puskeswan Depok Lakukan Penyesuaian Layanan

Tahun 2026, Puskeswan Depok Lakukan Penyesuaian Layanan

Sabtu, 03 Januari 2026 – 16:45 WIB
Tahun 2026, Puskeswan Depok Lakukan Penyesuaian Layanan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Pemkot Depok. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Depok akan melakukan sejumlah penyesuaian layanan mulai tahun 2026.

Penyesuaian ini, dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Widyati Riyandani menyampaikan, penyesuaian layanan tersebut dilakukan seiring dengan adanya pemindahan tugas tiga orang dokter hewan ke Kementerian Pertanian. 

Baca Juga:

“Dengan adanya perubahan penugasan tersebut, kami perlu menyesuaikan kuota pelayanan. Namun demikian, Puskeswan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan standar kesehatan hewan yang optimal,” ucap Widyati dikutip Sabtu (3/1/2026).

Mulai Januari 2026, pelaksanaan layanan steril akan difokuskan di satu lokasi setiap bulan, yaitu di wilayah Sawangan atau Tapos. 

Informasi terkait lokasi pelaksanaan akan diumumkan secara berkala melalui media sosial resmi Puskeswan.

Baca Juga:

"Sementara itu, kuota pelayanan pasif Puskeswan Tapos ditetapkan sebanyak 25 ekor per hari, yang terdiri atas 15 pendaftaran secara daring dan 10 pendaftaran secara luring," tandasnya. (mcr19/jpnn)

Pusat kesehatan hewan di Kota Depok fokus akan tingkatkan kualitas pelayanan pada 2026

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok pelayanan kesehatan puskeswan Pusat Kesehatan Hewan pemkot depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU