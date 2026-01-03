Tahun 2026, Puskeswan Depok Lakukan Penyesuaian Layanan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Depok akan melakukan sejumlah penyesuaian layanan mulai tahun 2026.

Penyesuaian ini, dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Widyati Riyandani menyampaikan, penyesuaian layanan tersebut dilakukan seiring dengan adanya pemindahan tugas tiga orang dokter hewan ke Kementerian Pertanian.

“Dengan adanya perubahan penugasan tersebut, kami perlu menyesuaikan kuota pelayanan. Namun demikian, Puskeswan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan standar kesehatan hewan yang optimal,” ucap Widyati dikutip Sabtu (3/1/2026).

Mulai Januari 2026, pelaksanaan layanan steril akan difokuskan di satu lokasi setiap bulan, yaitu di wilayah Sawangan atau Tapos.

Informasi terkait lokasi pelaksanaan akan diumumkan secara berkala melalui media sosial resmi Puskeswan.

"Sementara itu, kuota pelayanan pasif Puskeswan Tapos ditetapkan sebanyak 25 ekor per hari, yang terdiri atas 15 pendaftaran secara daring dan 10 pendaftaran secara luring," tandasnya. (mcr19/jpnn)