JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gegara Hal Ini Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Berhenti Beroperasi

Gegara Hal Ini Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Berhenti Beroperasi

Jumat, 02 Januari 2026 – 22:30 WIB
Gegara Hal Ini Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Berhenti Beroperasi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Biskita Trans Pakuan Kota Bogor. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Layanan transportasi publik Biskita Trans Pakuan Kota Bogor untuk sementara waktu tidak beroperasi.

Informasi tersebut telah disampaikan kepada masyarakat sejak beberapa hari terakhir melalui Aplikasi Trans Pakuan.

Penghentian sementara operasional Biskita Trans Pakuan dilakukan mulai 1 Januari 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.

Baca Juga:

Hal ini disebabkan adanya proses teknis operasional yang berkaitan dengan pengadaan layanan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menjelaskan bahwa pengadaan layanan Biskita Trans Pakuan dilakukan melalui skema Buy The Service (BTS) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

“Pengadaan dilakukan untuk satu tahun anggaran dan akan berakhir setiap tanggal 31 Desember. Selanjutnya, pada tahun berikutnya dilakukan kembali proses pengadaan dan penandatanganan kontrak baru,” ujar Sujatmiko, Jumat (2/1/2026).

Baca Juga:

Menurutnya, skema penganggaran tersebut bersifat tahunan dan bukan multi-years, sehingga setiap akhir tahun masa kontrak layanan berakhir dan harus diperbarui.

Meski demikian, Pemerintah Kota Bogor terus mengupayakan agar layanan transportasi publik tersebut dapat kembali beroperasi secepatnya demi melayani kebutuhan mobilitas masyarakat.

Layanan transportasi publik Biskita Trans Pakuan Kota Bogor untuk sementara waktu tidak beroperasi. Simak penjelasan lengkapnya di sini
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   biskita trans pakuan kota bogor dishub kota bogor Biskita Bogor tidak beroperasi kota bogor tarif biskita trans pakuan biskita transpakuan APBD Kota Bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU