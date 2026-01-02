PWI Kota Bogor Awali 2026 dengan Aksi Nyata Jaga Kebersihan Alun-Alun Kota

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Mengawali tahun 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar aksi sosial bertajuk PWI Bebersih: Beberes Kota Bogor di Awal Tahun.

Kegiatan ini berlangsung di kawasan Alun-alun Kota Bogor pada Jumat (2/1/2026), dengan dukungan Bank BJB Cabang Kota Bogor serta Pramuka Kota Bogor.

Aksi PWI Bebersih merupakan wujud kepedulian insan pers terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, mitra strategis, relawan kebersihan, dan masyarakat.

Ketua PWI Kota Bogor, Aldho Herman Indrabudi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap program rutin Jumat Bersih yang digagas Pemkot Bogor.

Selain itu, aksi ini juga merupakan komitmen PWI Kota Bogor dalam mendukung upaya Kota Bogor kembali meraih Piala Adipura pada 2026.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi dan sinergi antara PWI Kota Bogor dengan Pemkot Bogor serta didukung penuh oleh Bank BJB. Setiap Jumat, PWI Kota Bogor rutin menggelar Jumat Sehat dan kini ditambah dengan Jumat Bersih. Kami ingin mendorong kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan membiasakan budaya bersih di lingkungan masing-masing,” ujar Aldho.

Baca Juga: Pemkot Bogor Gelar Doa Bersama Lintas Agama Sambut Tahun Baru 2026

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Jumat Bersih merupakan ikhtiar Pemkot Bogor untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

“Ini adalah bentuk kolaborasi Pemkot Bogor dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, pelajar, pramuka, relawan kebersihan, OPD, hingga wartawan. Harapannya, kegiatan ini tidak bersifat seremonial, tetapi menjadi kebiasaan positif,” kata Jenal.