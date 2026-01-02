ASAR Humanity Kirim Bantuan Kemanusiaan Lanjutan untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh

jabar.jpnn.com, DEPOK - ASAR Humanity kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Provinsi Aceh sebagai bagian dari pengiriman lanjutan atas respons kemanusiaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pengiriman ini melengkapi 20 truk bantuan yang telah diberangkatkan pada Jumat, 12 Desember 2025, sebagai bentuk komitmen ASAR Humanity dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Truk bantuan yang dikirimkan tersebut, membawa berbagai kebutuhan utama masyarakat, di antaranya logistik pangan, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan pendukung lainnya yang disesuaikan dengan hasil asesmen tim ASAR Humanity di lapangan.

Baca Juga: 2 Remaja Jadi Korban Pengeroyokan Geng Motor di Margonda Depok

Nantinya, bantuan tersebut akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah wilayah di Aceh yang masih membutuhkan dukungan pascabencana.

Direktur Media dan Komunikasi ASAR Humanity, Purwadi Nugroho menyampaikan, bahwa pengiriman lanjutan ini menegaskan komitmen lembaga untuk hadir secara berkelanjutan dalam proses pemulihan.

“Pengiriman lanjutan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bantuan tidak berhenti pada satu tahap saja. ASAR Humanity berkomitmen untuk terus mengawal proses distribusi bantuan agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Aceh secara nyata dan berkelanjutan,” tuturnya.

Dirinya menerangkan, keterlibatan berbagai pihak menjadi elemen penting dalam keberlangsungan respons kemanusiaan ini.

“Dukungan dari masyarakat, mitra, dan relawan menjadi kekuatan utama dalam setiap aksi kemanusiaan yang kami lakukan. Semangat gotong royong inilah yang terus kami jaga dalam membantu saudara-saudara kita di Aceh,” ujarnya.