Petugas SAR Masih Mencari 4 Warga Tertimbun Material Longsor di Jatinangor

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat masih melakukan pencarian empat orang warga yang dilaporkan tertimbun material dalam insiden tanah longsor yang menerjang wilayah RW 1 Desa Sempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Jumat (2/1/2026) sore.

Pranata Humas Ahli BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat membenarkan adanya korban yang masih tertimbun longsor.

"Betul longsor, tertimbun enam orang. Dua selamat, empat masih tertimbun," kata Hadi saat dikonfirmasi.

Ia menuturkan petugas BPBD masih berada di lapangan melakukan asesmen dan evakuasi. Termasuk mengetahui penyebab dan kronologis bencana yang menimbun empat orang warga setempat.

"Empat orang warga tertimbun masih dalam pencarian," ucapnya.

Ia menyebut BPBD saat ini tengah melakukan proses evakuasi untuk mencari keberadaan empat orang yang tertimbun.

"Tim masih penanganan," tuturnya.

Sementara itu, Kapolsek Jatinangor Kompol Rogers Thomas mengatakan kondisi di lokasi kejadian saat ini tengah hujan deras.