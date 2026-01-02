Kota Bandung Masih Diserbu Wisatawan, Polisi Prediksi Lalu Lintas Padat hingga Akhir Pekan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kota Bandung masih jadi primadona wisatawan untuk menghabiskan waktu libur akhir tahun.

Di pusat kota, kepadatan kendaraan dan kunjungan wisatawan masih terjadi. Situasi ini diprediksi masih akan terjadi sampai akhir pekan ini.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan hingga saat ini arus lalu lintas di Kota Bandung masih terpantau cukup padat, terutama di persimpangan lampu merah.

Kepadatan terjadi karena masi banyak masyarakat dari luar kota yang memilih bertahan di Bandung untuk berwisata maupun menginap, meskipun sudah memasuki hari kerja.

"Dalam pantauan di pusat Kota Bandung, arus lalu lintas di dalam kota masih cukup padat, khususnya di persimpangan. Pengamanan difokuskan di pusat perbelanjaan, lokasi wisata, dan penginapan," kata Hendra di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jumat (2/1/2026).

Ia mengungkapkan, tingkat hunian hotel di Kota Bandung masih berada di atas 60 persen. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Sementara itu, pergerakan arus kendaraan diprediksi relatif berimbang, baik dari arah Jakarta menuju Bandung, maupun sebaliknya.

"Terdapat dua perkiraan puncak arus. Hari Jumat arus dari Bandung menuju Jakarta mulai meningkat, sementara arus sebelumnya keluar dari Bandung diperkirakan akan kembali. Sehingga kondisinya relatif berimbang," tuturnya.

Untuk mengantisipasi kepadatan di kawasan wisata, Polda Jabar bersama jajaran melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional, terutama di kawasan Ciwidey dan Lembang yang masih menjadi tujuan favorit wisatawan.