Harga Emas Hari Ini, 2 Januari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp2,51 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat, 2 Januari 2026, tercatat relatif stabil dengan kecenderungan menguat pada sejumlah pecahan.

Berdasarkan laman logammulia.com, harga emas batangan ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.504.000, atau Rp2.510.260 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, Antam juga merilis harga emas seri khusus, seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III, dengan harga yang bervariasi sesuai dengan desain dan bobot masing-masing produk.

Daftar Harga Emas Batangan Antam 2 Januari 2026

(Belum termasuk PPh 0,25 persen)

0,5 gram: Rp1.302.000

1 gram: Rp2.504.000

2 gram: Rp4.948.000