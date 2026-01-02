JPNN.com

SIM Keliling Bandung Hari Ini Jumat 2 Januari 2026

Jumat, 02 Januari 2026 – 08:35 WIB
SIM Keliling Bandung Hari Ini Jumat 2 Januari 2026 - JPNN.com Jabar
Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Jumat (2/1/2026), layanan tersebut beroperasi di Pos Terpadu Jalan Soekaeno - Asia Afrika dan BPR KS Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung.

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.

Satlantas Polrestabes Bandung menyediakan layanan SIM Keliling. Berikut jadwal dan lokasinya.
