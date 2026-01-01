216 ASN Dilantik Bupati Karawang di Malam Tahun Baru

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh melantik 216 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang pada malam pergantian tahun di Lapangan Karangpawitan Karawang.

"Selamat kepada seluruh ASN yang telah dikukuhkan dan dilantik. Semoga bisa bekerja dengan baik dan melakukan pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat," kata Bupati Aep.

Ia mengapresiasi dedikasi dan kerja keras para ASN yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Karawang selama satu tahun terakhir.

Disebutkan, kegiatan mutasi dan rotasi pegawai Pemkab Karawang pada malam tahun baru sengaja dilakukan agar seluruh ASN di lingkungan Pemkab Karawang tidak cuti pada momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan tersebut juga digelar sebagai bentuk penegasan komitmen untuk menghadirkan birokrasi yang sigap, profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sementara itu pelantikan dalam mutasi dan rotasi ASN di lingkungan Pemkab Karawang meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, serta Kepala Puskesmas.

Pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 800.1.3.3/Kep.4410-BKPSDM/2025 tentang Pengukuhan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Pemkab Karawang.

Adapun perincian ASN yang dikukuhkan dan dilantik terdiri dari tujuh orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 83 orang Pejabat Administrator, 121 orang Pejabat Pengawas, 5 orang Kepala Puskesmas, serta 46 orang ASN yang mendapatkan kenaikan Jabatan Fungsional. (antara/jpnn)