195 Personel Polres Metro Depok Naik Pangkat di Penghujung 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 195 personel Polres Metro Depok menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada penghujung Tahun 2025.

Kenaikan pangkat ini ditandai melalui upacara dan tradisi korps raport yang digelar di Lapangan Mapolres Metro Depok, Rabu (31/12).

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, kenaikan pangkat bukan sekadar hadiah, melainkan pengakuan atas kinerja, prestasi, dedikasi, dan loyalitas personel dalam menjalankan tugas.

“Kenaikan pangkat ini patut disyukuri dan dibanggakan. Namun yang terpenting, kenaikan pangkat berarti tanggung jawab yang semakin besar dalam pelaksanaan tugas,” ucapnya.

Upacara korps raport diwarnai dengan siraman air kembang, simbol penyucian diri sekaligus harapan agar personel semakin matang dalam mengemban amanah dan tanggung jawab.

Dari total 195 personel yang naik pangkat, terdiri atas Perwira Pertama (Ipda hingga AKP) dan Bintara dengan berbagai jenjang kepangkatan.

“Meski diguyur hujan, semangat para personel tetap tinggi mengikuti seluruh rangkaian tradisi kenaikan pangkat. Ini menunjukkan dedikasi mereka yang luar biasa,” terangnya.

Dirinya berharap, kenaikan pangkat ini menjadi dorongan bagi seluruh personel untuk meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan kemampuan menghadapi tantangan tugas ke depan.