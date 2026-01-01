JPNN.com

Refleksi Akhir Tahun 2025, Wali Kota Bandung: Ujiannya Komplet

Kamis, 01 Januari 2026 – 17:00 WIB
Refleksi Akhir Tahun 2025, Wali Kota Bandung: Ujiannya Komplet - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut tahun pertama memimpin Kota Kembang adalah ujian yang lengkap.

Pada 2025, Pemkot Bandung menghadapi masalah berat, terutama masalah hukum. Belum setahun menjabat, Wakil Wali Kota Bandung Erwin, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus meminta proyek ke pejabat di sejumlah SKPD.

"Saya kira ini tahun pertama saya menjadi wali kota. Seperti yang disampaikan Pak Kapolres, pada tahun pertama ujiannya sudah komplet, dari masalah bencana, kerusuhan, hingga hukum," kata Farhan, dikutip Kamis (1/1/2026).

Atas hal tersebut, masalah yang mengguncang Kota Bandung tersebut dipastikan akan dijadikan pembelajaran agar tahun 2026 ini, wilayah yang dipimpinnya itu bisa menjadi lebih baik.

"Kita pelajari bersama. Insya Allah tahun 2025 menjadi tahun pembelajaran, belajar betul bagaimana caranya menghadapi berbagai macam masalah," tuturnya.

Namun, saat Kota Bandung menghadapi masalah itu, kata Farhan, pihaknya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama Forkopimda seperti kepolisian, TNI tiga matra, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.

"Semuanya sangat kompak. Bahkan dari BIN juga sangat memberikan perhatian lebih kepada kita semua," ucap Farhan.

Sementara pada 2026 ini, pihaknya akan tetap fokus pada pembenahan permukiman dan wilayah, melalui program Prakarsa. Kemudian, kerjasama juga dengan Forkopimcam untuk melakukan pengamanan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut tahun pertama memimpin Kota Kembang, dia diterpa ujian yang lengkap.
