JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Konflik Penglolaan Tak Berujung, Kebun Binatang Bandung Bertahan dari Donasi

Konflik Penglolaan Tak Berujung, Kebun Binatang Bandung Bertahan dari Donasi

Kamis, 01 Januari 2026 – 16:40 WIB
Konflik Penglolaan Tak Berujung, Kebun Binatang Bandung Bertahan dari Donasi - JPNN.com Jabar
Antrean pengunjung yang hendak memasuki Kebun Binatang Bandung pada Kamis (1/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kebun Binatang Bandung masih mengandalkan uang donasi yang diberikan pengunjung untuk membeli pakan satwa, demi bertahan hingga konflik pengelolaan selesai.

Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi'i mengatakan, total uang yang terkumpul dari hasil donasi pengunjung mencapai Rp100 juta. Jumlah tersebut diambil dari periode libur Natal pada 25 Desember 2025.

Selain uang, pengunjung juga bisa memberikan pakan seperti daging ayam, sapi, buah-buahan, atau sayuran.

Baca Juga:

"Itu totalnya mungkin Rp100 juta, ada kali ya. Kalau yang uang, kalau yang makan satwa mencapai 1 ton," kata Sulhan kepada JPNN di Kebun Binatang Bandung, Kamis, (1/1/2026).

Di sisi lain, Sulhan merespons rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang ingin menjadikan kebun binatang sebaga Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pihak pengelola menegaskan, konsep ruang publik yang diusulkan Pemkot tetap harus sejalan dengan fungsi kebun binatang sebagai lembaga konservasi satwa.

Baca Juga:

Sulhan menuturkan, pihaknya mengikuti arahan dan kebijakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait rencana menjadikan kawasan kebun binatang sebagai ruang publik.

Namun, menurut dia, konsep tersebut tidak bisa disamakan dengan ruang terbuka hijau yang kosong tanpa aktivitas konservasi.

Kebun Binatang Bandung masih bertahan dari donasi pengunjung Rp100 juta untuk pakan satwa, di tengah konflik manajamen dan rencana dijadikan RTH.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kebun binatang bandung bandung zoo pakan satwa donasi kebun binatang RTH Bandung rth bandung zoo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU