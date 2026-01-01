Libur Nataru, Kunjungan Wisatawan ke Pemandian Air Panas Sari Ater Subang Turun 40 Persen

jabar.jpnn.com, SUBANG - Ribuan wisatawan memadati kawasan wisata pemandian air panas Sari Ater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, selama momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Meski terlihat ramai, jumlah kunjungan wisatawan tercatat mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode libur yang sama pada tahun sebelumnya.

General Manager Sari Ater Hotel & Resort, Ari Hermowo, mengatakan bahwa lonjakan kunjungan sudah mulai terjadi sejak memasuki libur Natal.

Wisatawan yang datang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, bahkan dari luar provinsi.

“Sejak beberapa hari terakhir, saat memasuki libur Natal, memang kunjungan wisata cukup ramai,” ujar Ari.

Namun demikian, Ari mengakui bahwa secara total terjadi penurunan jumlah pengunjung sekitar 40 persen dibandingkan libur panjang Natal dan Tahun Baru tahun lalu.

“Kalau dilihat kondisi di lapangan, kunjungan wisata di kawasan Sari Ater memang sangat ramai, tetapi jika dihitung secara keseluruhan, ada penurunan sekitar 40 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Terkait kemungkinan pengaruh menjamurnya destinasi wisata baru di sekitar wilayah Ciater, Subang, Ari memilih untuk tidak berspekulasi.