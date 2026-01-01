Sampah Menumpuk Hampir 100 Meter Kubik Seusai Malam Tahun Baru 2026 di Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bergerak cepat membersihkan sampah sisa perayaan malam Tahun Baru 2026.

Menjelang subuh, pada Kamis (1/1/2026), total 95 meter kubik sampah berhasil diangkut dari sejumlah titik keramaian di Kota Bandung.

Pembersihan dilakukan DLH Bandung secara intensif sejak malam pergantian tahun dengan menyasar kawasan pusat aktivitas masyarakat.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebersihan kota tetap terjaga dan aktivitas warga dapat kembali normal pada pagi hari.

Di wilayah SWK Ubermanik, DLH mengangkut sampah sebanyak 7,5 meter kubik, yang berasal dari seputaran Alun-alun Ujungberung dan Bundaran Cibiru.

Sementara di SWK Kordoba, volume sampah yang terangkut mencapai 7 meter kubik, terutama dari kawasan Jalan Terusan Buah Batu, Jalan Terusan Ibrahim Adjie, serta Pasar Kordon.

Volume sampah terbesar tercatat di SWK Karees, yakni 57 meter kubik. Sampah berasal dari berbagai titik keramaian, antara lain kawasan Asia Afrika, Jalan Ahmad Yani, Jalan Otista, seputaran Alun-alun Bandung, Jalan Ibrahim Adjie, hingga Jalan Gatot Subroto.

Adapun di SWK Cibeunying, petugas DLH mengangkut 23,5 meter kubik sampah dari sejumlah ruas jalan dan kawasan publik seperti Cihampelas, Dipatiukur, Djuanda, Supratman, Citarum, Diponegoro, Surapati, Balai Kota, Monumen Perjuangan, Braga, hingga kawasan Pasar Kosambi dan Pasar Cihargeulis.