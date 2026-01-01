Libur Tahun Baru 2026, Bandung Zoo Dipadati Wisatawan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hari pertama tahun 2026, Kebun Binatang Bandung dipenuhi oleh puluhan ribu pengunjung. Sekalipun destinasi wisata itu masih ditutup, antusiasme pengunjung tetap tinggi untuk mendatangi.

Diketahui, selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bandung Zoo membebaskan tarif masuk untuk pengunjung. Hal ini mengingat, konflik yang masih terjadi di tubuh manajemen.

Pengunjung yang masuk hanya diminta untuk berdonasi atau mengeluarkan uang seikhlasnya. Uangnya itu akan dipakai untuk membeli pakan satwa.

Pantauan JPNN di lokasi, antrean panjang mengular di gerbang Bandung Zoo Jalan Tamansari. Mereka berdesak-desakan supaya bisa masuk ke dalam untuk melihat satwa-satwa.

Di dalam, pengunjung tidak hanya melihat-lihat satwa di kandang. Mereka juga memanfaatkannya untuk botram atau makan bersama, dengan tikar yang digelar di area Bandung Zoo.

Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi'i mengatakan, jumlah pengunjung di libur tahun baru ini diprediksi mencapai 10 ribu orang. Jumlah ini meningkat signifkan dibandingkan saat Natal 2025 kemarin.

"Hari pertama tahun 2026, satu kata: luar biasa. Kami juga tidak menyangka antusiasme warga Bandung dan Jawa Barat itu luar biasa. Ini kerinduan mereka karena ditutup lama, setelah diumumkan wali kota (untuk) dibuka, mereka datang semuanya ke sini," kata Sulhan kepada JPNN di lokasi, Kamis (1/1/2026).

Sulhan menuturkan, jam operasional Kebun Binatang saat dibuka sementara ini hanya dari pukul 09.00 - 13.00 WIB. Ia pun tak memungkiri, antusiasme warga yang ingin datang ke sini di luar prediksinya.