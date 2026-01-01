JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Tahun Baru! Berikut Ini Daftar Harga Logam Mulia dan Perak Hari Ini, 1 Januari 2026

Tahun Baru! Berikut Ini Daftar Harga Logam Mulia dan Perak Hari Ini, 1 Januari 2026

Kamis, 01 Januari 2026 – 10:00 WIB
Tahun Baru! Berikut Ini Daftar Harga Logam Mulia dan Perak Hari Ini, 1 Januari 2026 - JPNN.com Jabar
Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 1 Januari 2026, belum mengalami pembaruan. Hal ini disebabkan oleh libur nasional Tahun Baru dan cuti bersama, sehingga aktivitas perdagangan dan penetapan harga resmi belum dilakukan.

Berdasarkan pantauan dari berbagai sumber resmi, seperti logammulia.com dan antam.com, harga emas hari ini masih mengacu pada harga terakhir yang ditetapkan pada Rabu, 31 Desember 2025.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin membeli emas batangan pada hari ini masih menggunakan harga sebelumnya, termasuk ketentuan pajak yang berlaku.

Berikut ini daftar harga Emas Batangan ANTAM pada Kamus, 1 Januari 2026 (*Harga mengacu pada 31 Desember 2025, belum ada pembaruan resmi).

(Harga Dasar | Harga + PPh 0,25%)

0,5 gram: Rp1.300.500 | Rp1.303.751

1 gram: Rp2.501.000 | Rp2.507.253

2 gram: Rp4.942.000 | Rp4.954.355

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
