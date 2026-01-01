Bupati Karawang Lakukan Mutasi dan Rotasi ASN Besar-Besaran pada Malam Tahun Baru

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, melakukan mutasi dan rotasi aparatur sipil negara (ASN) secara besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, pada malam pergantian tahun, Rabu (1/1/2026) dini hari.

Mutasi dan rotasi tersebut dikemas dalam agenda pengukuhan, pengambilan sumpah jabatan, serta pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional tertentu.

“Malam ini ada kegiatan pengukuhan, pengambilan sumpah jabatan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama serta administrator dalam rangka mutasi dan rotasi,” ujar Aep Syaepuloh.

Ia menyebutkan, terdapat ratusan ASN yang mengalami rotasi dan mutasi jabatan dalam kegiatan tersebut.

Pelaksanaan mutasi pada malam tahun baru dilakukan secara sengaja agar seluruh ASN tetap berada di tempat tugasnya dan tidak mengambil cuti pada masa libur panjang Natal dan Tahun Baru.

Menurut Aep, langkah tersebut juga merupakan bentuk penegasan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang sigap, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mutasi dan rotasi ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal serta pelayanan publik tidak terganggu,” katanya.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Gery Samrodi, membenarkan adanya mutasi dan rotasi ASN tersebut.