JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pesan 2 Jenderal untuk Warga Bandung di Malam Pergantian Tahun

Pesan 2 Jenderal untuk Warga Bandung di Malam Pergantian Tahun

Rabu, 31 Desember 2025 – 23:30 WIB
Pesan 2 Jenderal untuk Warga Bandung di Malam Pergantian Tahun - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat meninjau keramaian di kawasan Asia Afrika jelang malam pergantian tahun, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Kosasih memantau langsung perayaan malam tahun baru di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, pada Rabu (31/12/2025) malam.

Kehadiran dua jenderal ini di tengah keramaian masyarakat Kota Bandung bukan hanya untuk inspeksi keamanan, melainkan untuk melayani dan menghibur warga yang menanti pergantian tahun 2025 ke 2026.

Rudi mengatakan, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat merayakan momen pergantian tahun dengan aman dan nyaman.

Baca Juga:

"Hari ini kami tampil berdua untuk melayani semua masyarakat yang ada di Kota Bandung yang hadir di Jalan Asia Afrika ini," kata Rudi ditemui di Pospam Asia Afrika.

Ia menjelaskan, pelayanan yang diberikan bertujuan menjaga keamanan pengunjung serta properti mereka.

Selain itu, pihaknya memberikan edukasi mengenai langkah-langkah keselamatan selama berada di keramaian.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Rudi juga menyampaikan imbauan penting kepada wisatawan maupun warga lokal.

Ia meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mandiri.

Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi turun ke Jalan Asia Afrika Bandung, memantau keramaian jelang pergantian tahun. Ada Pesan buat warga.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kapolda jabar malam tahun baru pangdam III/siliwangi kawasan asia afrika irjen pol rudi setiawan mayjen kosasih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU