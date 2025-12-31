Menbud Fadli Zon Resmikan Revitalisasi Cungkup Prasasti Batutulis di Penghujung 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon meresmikan Cungkup Prasasti Batutulis yang telah selesai direvitalisasi pada Rabu (31/12/2025).

Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas sejarah nasional, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Fadli Zon didampingi oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, serta Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman.

Fadli Zon menjelaskan bahwa revitalisasi Cungkup Prasasti Batutulis berawal dari kunjungannya ke kawasan Batutulis bersama Wali Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan wujud komitmen kuat untuk memajukan kebudayaan nasional.

“Hari ini kami meresmikan revitalisasi cungkup dari prasasti yang sangat masyhur, yaitu Prasasti Batutulis. Prasasti ini merupakan penanda kejayaan Kerajaan Pajajaran dan menjadi ikon penting bagi Kota Bogor serta Jawa Barat,” ujar Fadli Zon.

Ia menambahkan, kawasan Prasasti Batutulis yang sebelumnya terpisah oleh tembok dan tidak terintegrasi dengan Bumi Ageung kini telah disatukan dalam satu kawasan.

Bumi Ageung sendiri direncanakan akan dikembangkan menjadi Museum Pajajaran.