Dapat Kompensasi Rp600 Ribu, Sopir Angkot Bandung: Alhamdulillah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk meliburkan operasional angkot selama momen Tahun Baru 2026 atau pada 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 di Bandung Raya.

Sebagai gantinya, mereka kemudian mendapat kompensasi Rp600 ribu untuk libur dua hari itu.

Penyerahan kompensasi dilakukan secara terpusat di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung. Para sopir angkot itu lebih dulu diarahkan untuk mengisi berkas administrasi yang dibutuhkan untuk keperluan pencairan kompensasi.

Baca Juga: Polisi Pastikan Tak Tutup Flyover Pasupati Bandung Saat Malam Pergantian Tahun

Setelah berkas administrasi itu lengkap, para sopir angkot kemudian diarahkan kembali ke tempat teler yang disediakan langsung bjb. Hanya butuh waktu sekitar 5 menit, para sopir angkot kemudian mendapat uang tunai Rp 600 ribu per orang untuk kompensasi tersebut.

Seusai menerima uang tersebut, para sopir angkot tampak semringah. Mereka mengaku ikut terbantu meski harus libur operasional saat momen Tahun Baru 2026.

"Alhamdulillah, haturnuhun atas bantuannya. Alhamdulillah ada lah buat istirahat, soalnya macet kalau tahun baru," kata Dani, salah seorang sopir angkot trayek Caheum-Ledeng ditemui usai pencairan kompensasi, Rabu (31/12/2025).

Dani pun mengaku akan memanfaatkan momen itu untuk pulang ke kampung halaman. Apalagi, nominal uang tunai yang dia dapatkan sudah lebih dari cukup dibanding sehari-hari narik angkot di jalan.

"Tiap hari narik paling rata-rata sekitar Rp 150 ribuan dapetnya. Rencana sekarang pulang kampung dulu ke Garut. Beres ini, pulang lagi ke sini. Uangnya nanti buat pulang kampung, buat istri," tuturnya.