Dari Kampus ke Desa, IPB University Tutup 2025 dengan Prestasi dan Dampak Nyata

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menutup tahun 2025, IPB University menyampaikan refleksi atas berbagai capaian strategis sekaligus memaparkan arah pengembangan institusi pada tahun 2026.

Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet STP, MSi mengatakan 2025 menjadi fase penting dalam implementasi Rencana Strategis (Renstra) IPB University 2024–2028, yang menegaskan visi IPB sebagai perguruan tinggi inovatif dan resilien untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

"Visi IPB University periode 2024–2028 adalah “Menjadi perguruan tinggi inovatif dan resilien untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan dalam membangun techno-socio entrepreneurial university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika," katanya, Rabu (31/12).

Konsistensi Transformasi dan Pengakuan Global

Sepanjang 2025, IPB University menunjukkan konsistensi transformasi kelembagaan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, riset, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah mahasiswa IPB University tercatat sebanyak 38.682 orang, dengan sebaran jenjang pendidikan D4 sebesar 26 persen, S1 sebesar 52 persen, S2 sebesar 15 persen, S3 sebesar 5 persen, dan profesi sebesar 2 persen.

Dari sisi sumber daya manusia, sebanyak 26,1 persen dosen IPB University telah meraih jabatan fungsional Guru Besar/Profesor, sementara 21 persen lainnya berjabatan Lektor Kepala.

"Capaian tersebut mencerminkan kekuatan akademik, produktivitas keilmuan, serta kematangan ekosistem riset di lingkungan IPB," jelasnya.