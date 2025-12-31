Refleksi Akhir Tahun Barra Jadi Ajang Silaturahmi dan Pelayanan Sosial untuk Warga

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Barisan Relawan Sugara (Barra) menggelar kegiatan refleksi akhir tahun yang dirangkaikan dengan peringatan hari jadi perdana komunitas tersebut.

Acara berlangsung di Posko Kang Sugara, Kampung Hulurawa, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, pada Rabu (31/12).

Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Sugara, mengatakan bahwa kegiatan Barra Bersalawat menjadi puncak perayaan milad satu tahun Barisan Relawan Sugara.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan antara komunitas dan masyarakat.

“Ini merupakan puncak perayaan milad Barra yang satu tahun, yaitu Barra Bersalawat. Kami ingin menghadirkan kegiatan yang bermanfaat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Sugara.

Kegiatan refleksi akhir tahun ini menjadi momentum evaluasi sekaligus silaturahmi antara anggota Barisan Relawan Sugara dengan masyarakat sekitar.

Selain itu, acara tersebut juga diisi dengan berbagai layanan gratis yang ditujukan untuk membantu dan mempermudah kebutuhan warga.

Sejumlah pelayanan kesehatan gratis disediakan, di antaranya pemeriksaan gula darah dan kolesterol.