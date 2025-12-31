JPNN.com

Rabu, 31 Desember 2025 – 11:31 WIB
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Sudah 6 Bulan Tak Tinggal Bersama - JPNN.com Jabar
Anggota DPR RI Atalia Praratya saat menghadiri sidang perceraiannya dengan Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya, Atalia Praratya, sudah lama tidak tinggal serumah.

Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa mengatakan, kliennya sudah enam bulan tak lagi tinggal bersama.

Keduanya tinggal masing-masing sambil menjalani perannya sebagai orang tua dari Camilia Laetitia Azzahra atau Zara dan Arkana Aidan Misbach.

"Sudah 6 bulan pisah rumah," kata Debi ditemui di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025).

Mengenai hak asuh anak, Atalia dan Ridwan Kamil sepakat untuk mengurusnya secara bersama-sama. 

Keduanya ingin, anak-anaknya tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang, meskipun mereka bukan lagi sepasang suami istri. 

Hal ini berdasarkan kesepakatan mediasi yang sudah dijalani kedua belah pihak pada Jumat (19/12) lalu.

"Ini kemarin mediasi sudah disinggung. Intinya Bapak RK dan Ibu Atalia sepakat untuk mengasuh anak-anak secara bersama-sama, tapi bukan satu rumah. Tapi mengasihi secara bersama-sama, yang penting kasih sayang kedua orangtuanya tidak pernah luntur," jelasnya. 

Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sudah enam bulan berpisah dan tak lagi tinggal bersama.
