Ini Alasan Gubernur Dedi Mulyadi Larang Penanaman Pohon Sawit di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang penanaman sawit di Jabar dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota.

Ia menyebut, keberadaan kebun sawit menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh air bersih.

"Saya sudah meminta kepala dinas perkebunan untuk membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jabar sejak sekarang," kata Dedi di Bandung, dikutip Rabu (31/12/2025).

Ia menuturkan telah menerima laporan adanya pihak yang hendak menanam sawit di lereng Gunung Ciremai enam bulan lalu. Dedi mengaku sudah meminta bupati untuk menghentikan rencana tersebut.

"Saya bilang hentikan gak boleh diteruskan kemudian berhenti," ucapnya.

Sedangkan terkait keberadaan kebun sawit di Cirebon, ia mengaku tidak menerima laporan pengaduan.

Namun, ia memastikan apabila lahan di sana bukan peruntukannya maka harus diganti.

Di beberapa tempat seperti di Sukabumi dan Subang, ia mengatakan banyak masyarakat di area Kebun sawit kesulitan mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, ia melarang penanaman sawit di Jawa Barat dengan area kawasan yang kecil.