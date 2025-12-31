Harga Emas Hari Ini 31 Desember 2025, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu, 31 Desember 2025, terpantau stabil dengan kecenderungan menguat.

Berdasarkan informasi resmi dari laman logammulia.com, harga emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.501.000, atau Rp2.507.253 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Kenaikan harga ini sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) menjelang pergantian tahun.

Berikut perincian harga emas batangan Antam beserta harga setelah pajak PPh 0,25 persen:

0,5 gram: Rp1.300.500 (Rp1.303.751)

1 gram: Rp2.501.000 (Rp2.507.253)

2 gram: Rp4.942.000 (Rp4.954.355)

3 gram: Rp7.388.000 (Rp7.406.470)