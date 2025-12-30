Kabel Udara Sepanjang 1,9 Km di Serua Ditertibkan Pemkot Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus menggenjot penataan kota guna menciptakan lingkungan yang lebih rapi, aman dan estetis.

Salah satu upaya yang dilakukan, yakni pembersihan kabel udara yang kali ini menyasar wilayah Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, memimpin langsung kegiatan pemotongan kabel udara sepanjang 1,9 kilometer di Kelurahan Serua.

“Ini merupakan bagian dari penataan kota agar terlihat lebih estetis, sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan tidak adanya lagi kabel udara, risiko yang membahayakan pengguna jalan juga dapat diminimalkan,” ucapnya.

Chandra menjelaskan, pembersihan kabel udara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).

Dirinya menargetkan, seluruh jalan protokol di Kota Depok sudah bebas dari kabel udara pada tahun 2027.

Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, termasuk masyarakat.

“Target kami pada 2027 seluruh jalan protokol di Kota Depok sudah bebas kabel udara. Kami berharap dukungan dan komitmen semua pihak agar penataan kota ini dapat berjalan optimal,” terangnya.