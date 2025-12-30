Klarifikasi Chef Devina Hermawan Soal Tuduhan Plagiat Menu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Chef Devina Hermawan tiba-tiba riuh dalam pembicaraan di media sosial pada Senin (29/12/2025).

Jika sebelumnya ramai oleh kepiawaiannya dalam mengolah menu masakan yang mudah diulang oleh orang lain, kali ini Chef Devina dituduh melakukan plagiat menu.

Kehebohan bermula saat sebuah akun Instagram @icenguik, salah satu kontestan MasterChef Indonesia Season 13, menyebutkan Devina Hermawan dan Lamama TV (akun media kuliner milik Devina Hermawan) diduga melakukan plagiat menu mochi pisang ijo.

Dalam cerita di akunnya, Icen menyebutkan menu moci pisang ijo tersebut sudah lebih dulu dibuatnya.

“Iya in aja gaess biar cepet , pdhl barusan kemarin abis ngomel somay nya direcook adeknya incess eh gak ditag ngamok2.. skrg jadi pelaku sampe dibawa demo ke pameran terbesar lg.. luar biasa emang yaa emang remahan rangginang kayak eke ini buat kalian ga patut dihargain,” tulis Icen, dikutip dari media sosial, Selasa (30/12).

“Hal kayak gini serba salah, kalo dibahas nanti aku dikatain pansos, kalo dibiarin dianggap menormalisasi plagiarism warbiasak,” lanjutnya.

Jika merujuk pada tulisan di ceritanya, Icen diduga menyindir Chef Devina Hermawan.

Pasalnya, juru masak cantik kelahiran Bandung ini pernah ramai dengan AIsyahrani.