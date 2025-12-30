JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Angkot di Bandung Dipastikan Libur 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026

Angkot di Bandung Dipastikan Libur 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026

Selasa, 30 Desember 2025 – 12:10 WIB
Angkot di Bandung Dipastikan Libur 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi angkot. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan angkutan kota (angkot) libur atau dihentikan operasionalnya pada momen pergantian tahun, 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

Hal ini dilakukan demi memberikan ruang pada masyarakat maupun wisatawan di Bandung agar bisa menikmati waktu liburan tanpa kemacetan. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Rasdian menuturkan, rencana meliburkan angkot sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Baca Juga:

Pertemuan dengan sejumlah koperasi maupun operator angkot juga sudah dilaksanakan. 

"Rencana tanggal 31 Desember dan 1 Januari angkot Kota Bandung diliburkan atau tidak operasional selama dua hari," kata Rasdian saat dihubungi, Selasa (30/12/2025).

Terkait uang kompensasi yang nantinya diterima sopir, Dishub Bandung sudah mengajukan Rp250 ribu per hari sehingga dalam dua hari operasional seharusnya bisa mendapat Rp500 ribu.

Baca Juga:

Namun, nominal tersebut akan dikaji dan ditentukan oleh Dishub Jabar, karena anggarannya bersumber dari pemerintah provinsi.

"Silakan ke Dishub provinsi untuk kepastiannya, satu hari itu Rp250 ribu," paparnya.

Angkot di Bandung dipastikan libur saat pergantian tahun pada 31 Desember 2025-1 Januari 2026. Pemprov Jabar godok besaran kompensasi yang diterima sopir.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pemkot Bandung dishub jabar dishub kota bandung sopir angkot insentif sopir angkot kompensasi sopir angkot angkot libur Angkot Libur Bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU